Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Соверен 1887 года WW "Св. Георгий" (Великобритания, Виктория)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8 гр
- Чистого золота (0,2359 oz) 7,336 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Виктория
- Номинал Соверен
- Год 1887
- Правитель Виктория (Королева Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1887 года "Св. Георгий" со знаком WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30253 проданному на аукционе Heritage Auctions за 90000 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
64620 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
37384 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Где продать?
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