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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Соверен 1887 года WW "Св. Георгий" (Великобритания, Виктория)

Аверс монеты - Соверен 1887 года WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория Реверс монеты - Соверен 1887 года WW "Св. Георгий" - цена золотой монеты - Великобритания, Виктория

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8 гр
  • Чистого золота (0,2359 oz) 7,336 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Виктория
  • Номинал Соверен
  • Год 1887
  • Правитель Виктория (Королева Великобритании)
  • Монетный двор Королевский монетный двор
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Соверен 1887 года "Св. Георгий" со знаком WW. Это золотая монета периода Виктории. Рекорд цены принадлежит лоту 30253 проданному на аукционе Heritage Auctions за 90000 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Соверен 1887 WW "Св. Георгий" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
64620 $
Цена в валюте аукциона 60000 CHF
Великобритания Соверен 1887 WW "Св. Георгий" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 19, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
37384 $
Цена в валюте аукциона 24000 GBP
Великобритания Соверен 1887 WW "Св. Георгий" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Великобритания Соверен 1887 WW "Св. Георгий" на аукционе Goldberg - May 31, 2006
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2006
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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