Великобритания Период: 1820-1837 1820-1837
1 шиллинг 1824 года BP (Великобритания, Георг IV)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
- Тираж UNC 4,158,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг IV
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1824
- Правитель Георг IV (Король Великобритании)
- Монетный двор Королевский монетный двор
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (153)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1824 года со знаком BP. Это серебряная монета периода Георга IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2595 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2645 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Schulman
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Продавец Coin Cabinet
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 PCGS
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Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Auction World
Дата 16 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 26 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Hosker Haynes Auctioneers Ltd
Дата 28 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Stephen Album
Дата 29 января 2023
Сохранность AU
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