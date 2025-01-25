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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Серебряные монеты 1 крона Эдуарда VII - Великобритания

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1 крона 1902

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1902 256,000 15,000 4 1222
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