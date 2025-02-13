flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Золотые монеты 5 фунтов Эдуарда VII - Великобритания

type-coin
type-coin

5 фунтов 1902

Год Знак Описание Тираж UNC Тираж PROOF Продажи Продажи
1902 34,911 8,066 4 788
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Эдуарда VII Все британские монеты британские монеты номиналом 5 фунтов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть