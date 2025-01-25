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Цена монет Великобритании
Эдуард VII
1/3 фартинга
Великобритания
Период:
1660-1936
1660-1936
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
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Цена монет Великобритании
Эдуард VII
1/3 фартинга
Медные монеты 1/3 фартинга Эдуарда VII - Великобритания
1/3 фартинга 1902
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1902
288,000
0
49
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Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1936
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
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