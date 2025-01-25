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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Медные монеты 1/3 фартинга Эдуарда VII - Великобритания

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1/3 фартинга 1902

Год Знак Описание Тираж UNC Продажи Продажи
1902 288,000 0 49
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