Монеты Швейцарии 1947 года

Золотые монеты

20 франков 1947 B Вренели
Средняя цена500 $
3475
