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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1814 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 5 песет 1814 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 5 песет 1814 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 5 песет
  • Год 1814
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1814 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 5 песет 1814 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 5 песет 1814 на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
Испания 5 песет 1814 на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность SP64 PCGS
Цена
1142 $
Цена в валюте аукциона 1101 EUR
Испания 5 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 5 песет 1814 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Heritage - August 20, 2021
Испания 5 песет 1814 на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Испания 5 песет 1814 на аукционе Heritage - November 6, 2020
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1814 на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
Испания 5 песет 1814 на аукционе Cayón - June 20, 2020
Продавец Cayón
Дата 20 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1814 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1814 на аукционе Jesús Vico - September 17, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 17 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1814 на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 5 песет 1814 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Испания 5 песет 1814 на аукционе Palombo - October 20, 2018
Продавец Palombo
Дата 20 октября 2018
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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