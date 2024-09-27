Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1814 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 5 песет
- Год 1814
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1814 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 278 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 4200 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
303 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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