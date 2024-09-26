Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1812 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 5 песет
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (151)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1812 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 25554 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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