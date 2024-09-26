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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1812 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 5 песет 1812 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 5 песет 1812 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 5 песет
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (151)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1812 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 25554 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3055 USD. Торги состоялись 18 апреля 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Испания 5 песет 1812 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
986 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 5 песет 1812 на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Jesús Vico - October 26, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Испания 5 песет 1812 на аукционе Stack's - January 15, 2023
Продавец Stack's
Дата 15 января 2023
Сохранность MS62 PCGS
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Katz - December 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1812 на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Matos, Esteves & Pacheco - December 4, 2021
Продавец Matos, Esteves & Pacheco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1812 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1812 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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