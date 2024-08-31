Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1811 года. 22 розетки (Испания, Жозеф Бонапарт)
Разновидность: 22 розетки
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 5 песет
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1811 года. 22 розетки. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2339 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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