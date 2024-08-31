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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1811 года. 22 розетки (Испания, Жозеф Бонапарт)

Разновидность: 22 розетки

Аверс монеты - 5 песет 1811 года 22 розетки - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 5 песет 1811 года 22 розетки - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 5 песет
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1811 года. 22 розетки. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2339 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
745 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 5 песет 1811 на аукционе Künker - March 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 5 песет 1811 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Jesús Vico - June 8, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе DNW - September 18, 2015
Продавец DNW
Дата 18 сентября 2015
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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