Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1811 года. 24 розетки (Испания, Жозеф Бонапарт)
Разновидность: 24 розетки
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 5 песет
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1811 года. 24 розетки. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе MDC Monaco за 5500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
5832 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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