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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1811 года. 24 розетки (Испания, Жозеф Бонапарт)

Разновидность: 24 розетки

Аверс монеты - 5 песет 1811 года 24 розетки - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 5 песет 1811 года 24 розетки - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 5 песет
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1811 года. 24 розетки. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 484 проданному на аукционе MDC Monaco за 5500 EUR. Торги состоялись 11 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 5 песет 1811 на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
5832 $
Цена в валюте аукциона 5500 EUR
Испания 5 песет 1811 на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1811 на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
Испания 5 песет 1811 на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность XF
Цена
Испания 5 песет 1811 на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1811 на аукционе Cayón - June 4, 2009
Продавец Cayón
Дата 4 июня 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 песет 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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