Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1811 года. 25 розеток (Испания, Жозеф Бонапарт)
Разновидность: 25 розеток
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 5 песет
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (119) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1811 года. 25 розеток. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе MDC Monaco за 1600 EUR. Торги состоялись 20 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
300 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
594 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 12 июня 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 28 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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