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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

5 песет 1808 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 5 песет 1808 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 5 песет 1808 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 5 песет
  • Год 1808
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1808 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3300 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 600 EUR
Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Soler y Llach - March 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Sonntag - November 30, 2021
Продавец Sonntag
Дата 30 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 5 песет 1808 на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
Испания 5 песет 1808 на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 песет 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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