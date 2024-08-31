Испания Период: 1746-1939 1746-1939
5 песет 1808 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,434 oz) 13,5 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 5 песет
- Год 1808
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (188)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 5 песет 1808 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 995 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3300 CHF. Торги состоялись 29 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
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Дата 15 ноября 2023
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Дата 12 мая 2023
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Дата 13 декабря 2022
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Дата 18 октября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 25 июня 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Дата 30 марта 2022
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Сохранность VF
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