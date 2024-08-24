Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1812 года S LA (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 реала
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком S LA. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 650 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2023.
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