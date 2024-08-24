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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1812 года S LA (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 реала 1812 года S LA - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 реала 1812 года S LA - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 реала
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком S LA. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 231 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 650 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе CoinsNB - July 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 июля 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 68 EUR
Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Numismática Leilões - September 29, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 29 сентября 2023
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону
Испания 4 реала 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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