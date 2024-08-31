Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 реала
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 5940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.
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Дата 12 декабря 2023
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Дата 27 апреля 2023
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