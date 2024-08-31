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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 реала 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 реала 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 реала
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 5940 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 550 EUR. Торги состоялись 11 марта 2015.

Сохранность
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Jean ELSEN - March 17, 2023
Продавец Jean ELSEN
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1813 M RN на аукционе Bertolami - January 10, 2021
Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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