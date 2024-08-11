Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1812 года M RS (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: ibercoin
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 реала
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком M RS. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 66000 JPY. Торги состоялись 21 ноября 2020.
Сохранность
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Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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