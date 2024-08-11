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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1812 года M RS (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 реала 1812 года M RS - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 реала 1812 года M RS - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: ibercoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 реала
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком M RS. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1093 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 66000 JPY. Торги состоялись 21 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 71 EUR
Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе GINZA - November 21, 2020
Продавец GINZA
Дата 21 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Tauler & Fau - November 19, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Monedalia.es - September 30, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 30 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе HERVERA - May 4, 2017
Продавец HERVERA
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Soler y Llach - May 3, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе HERVERA - December 17, 2015
Продавец HERVERA
Дата 17 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Soler y Llach - December 16, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 M RS на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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