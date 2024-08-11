Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 реала
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 73319 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 19 мая 2023.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2023
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 22 марта 2023
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2022
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Дата 20 сентября 2022
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Дата 28 июня 2022
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Дата 30 мая 2022
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Дата 27 апреля 2022
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