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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 реала 1812 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 реала 1812 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 реала
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1812 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 73319 проданному на аукционе Stack's Bowers за 550 USD. Торги состоялись 19 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность F
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Stack's - May 19, 2023
Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Monedalia.es - September 20, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 4 реала 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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