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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1811 года M RS (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 реала 1811 года M RS - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 реала 1811 года M RS - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 реала
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1811 года со знаком M RS. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1667 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2016.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (4)
  • Bertolami (1)
  • Cayón (4)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 46 EUR
Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Bertolami - January 10, 2021
Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Herrero - November 29, 2016
Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Cayón - June 11, 2014
Продавец Cayón
Дата 11 июня 2014
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M RS на аукционе Soler y Llach - April 19, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 19 апреля 2010
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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