Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1811 года M RS (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 реала
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1811 года со знаком M RS. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1667 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 340 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2016.
Сохранность
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- Soler y Llach (1)
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Bertolami
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Herrero
Дата 29 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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