Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1811 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 реала
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (279) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1811 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 29694 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
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Продавец Soler y Llach
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Дата 18 января 2024
Сохранность F DETAILS NGC
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