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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1811 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 4 реала 1811 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 4 реала 1811 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 4 реала
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (279) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1811 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 29694 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1763 USD. Торги состоялись 14 апреля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 5, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 5 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Stack's - May 15, 2024
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе InAsta - April 1, 2024
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе InAsta - April 1, 2024
Продавец InAsta
Дата 1 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Stack's - January 18, 2024
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Испания 4 реала 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 4 реала 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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