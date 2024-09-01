Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1808 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1742 oz) 5,418 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 4 реала
- Год 1808
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 218 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
122 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 марта 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 31 марта 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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