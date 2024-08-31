Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1812 года S LA (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 20 реалов
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1812 года со знаком S LA. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.
Сохранность
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- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1188 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 12 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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