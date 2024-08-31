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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1812 года S LA (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 20 реалов 1812 года S LA - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 20 реалов 1812 года S LA - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1812 года со знаком S LA. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1294 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2021.

Сохранность
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  • Soler y Llach (12)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
1188 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 8750 RUB
Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Tauler & Fau - March 29, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Stack's - August 12, 2020
Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Stack's - August 12, 2020
Продавец Stack's
Дата 12 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Cayón - November 15, 2019
Продавец Cayón
Дата 15 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Morton & Eden - June 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Cayón - December 28, 2017
Продавец Cayón
Дата 28 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 S LA на аукционе iNumis - October 10, 2017
Продавец iNumis
Дата 10 октября 2017
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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