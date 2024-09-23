Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 20 реалов 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 20 реалов 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 349 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1600 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Aureo & Calicó (49)
  • Cayón (16)
  • Chaponnière (2)
  • Frühwald (1)
  • Herrero (5)
  • HERVERA (9)
  • ibercoin (2)
  • iNumis (2)
  • Jean ELSEN (2)
  • Künker (6)
  • M&M Basel (1)
  • Morton & Eden (1)
  • New York Sale (1)
  • Nomisma Aste (1)
  • Numismatica Genevensis (1)
  • Palombo (1)
  • Rauch (2)
  • Sedwick (1)
  • Silicua Coins (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (14)
  • Spink (1)
  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
434 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Nomisma Aste - December 9, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 9 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
1088 $
Цена в валюте аукциона 1020 EUR
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Frühwald - March 18, 2023
Продавец Frühwald
Дата 18 марта 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность AU
Цена
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Jean ELSEN - December 9, 2021
Продавец Jean ELSEN
Дата 9 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Жозефа Бонапарта Монеты Испании 1813 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 20 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск