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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 20 реалов 1812 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 20 реалов 1812 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1812 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1688 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
814 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Heritage - March 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Nomisma - April 16, 2023
Продавец Nomisma
Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Goldberg - February 1, 2023
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Palombo - January 28, 2023
Продавец Palombo
Дата 28 января 2023
Сохранность UNC
Цена
Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Испания 20 реалов 1812 M AI на аукционе Goldberg - September 27, 2022
Продавец Goldberg
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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