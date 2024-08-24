Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 20 реалов
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (194) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1812 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1688 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 14 декабря 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
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Дата 12 мая 2023
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Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность UNC
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Где продать?
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