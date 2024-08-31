Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1808 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 20 реалов
- Год 1808
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 3818 проданному на аукционе Auction World за 204000 JPY. Торги состоялись 14 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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