Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1808 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 20 реалов 1808 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 20 реалов 1808 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1808
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (73)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1808 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 3818 проданному на аукционе Auction World за 204000 JPY. Торги состоялись 14 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Aureo & Calicó (20)
  • Boule (1)
  • Cayón (11)
  • cgb.fr (1)
  • Florange (1)
  • Heritage (3)
  • Heritage Eur (2)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (5)
  • ibercoin (2)
  • iNumis (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Nomisma (1)
  • NOONANS (1)
  • Roma Numismatics (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (4)
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Stack's - April 22, 2024
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Stack's - April 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 550 USD
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе NOONANS - June 15, 2022
Продавец NOONANS
Дата 15 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Florange - January 15, 2021
Продавец Florange
Дата 15 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Roma Numismatics - October 15, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage - August 20, 2020
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage - August 20, 2020
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2020
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Nomisma - October 29, 2019
Продавец Nomisma
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage - January 24, 2019
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Heritage - January 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1808 M AI на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Жозефа Бонапарта Монеты Испании 1808 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 20 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск