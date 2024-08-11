Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 10 реалов
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2050 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
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Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1595 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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