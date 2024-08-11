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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 10 реалов 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 10 реалов 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 252 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2050 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (10)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (3)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Silicua Coins - October 28, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 28 октября 2022
Сохранность XF
Цена
1595 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе HERVERA - December 20, 2016
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - December 19, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе HERVERA - July 7, 2016
Продавец HERVERA
Дата 7 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - July 6, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - October 26, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2010
Сохранность F
Цена
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
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Испания 10 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - September 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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