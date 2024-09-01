Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 10 реалов
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1812 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 4238 проданному на аукционе Cayón Subastas за 320 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность F
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Где продать?
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