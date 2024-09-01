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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 10 реалов 1812 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 10 реалов 1812 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1812 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 4238 проданному на аукционе Cayón Subastas за 320 EUR. Торги состоялись 27 января 2022.

Сохранность
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  • Cayón (2)
  • Jesús Vico (1)
  • Nomisma Aste (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Nomisma Aste - January 31, 2023
Продавец Nomisma Aste
Дата 31 января 2023
Сохранность VF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 203 EUR
Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Cayón - April 28, 2017
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Jesús Vico - June 26, 2012
Продавец Jesús Vico
Дата 26 июня 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - July 5, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2010
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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