Испания Период: 1746-1939 1746-1939
10 реалов 1811 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 13,5 гр
- Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
- Диаметр 32 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 10 реалов
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1811 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 580 EUR. Торги состоялись 10 июля 2014.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Дата 17 октября 2019
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Дата 5 июля 2017
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
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Дата 14 декабря 2016
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Дата 18 сентября 2014
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
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Дата 9 июля 2014
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Дата 24 января 2012
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Где продать?
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