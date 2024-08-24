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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

10 реалов 1811 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 10 реалов 1811 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 10 реалов 1811 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого серебра (0,3919 oz) 12,1905 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 10 реалов
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 10 реалов 1811 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 456 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 580 EUR. Торги состоялись 10 июля 2014.

Сохранность
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  • Soler y Llach (5)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
760 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Cayón - December 22, 2016
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Rauch - November 7, 2015
Продавец Rauch
Дата 7 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - September 18, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - July 9, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Herrero - December 12, 2013
Продавец Herrero
Дата 12 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 10 реалов 1811 M AI на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 реалов 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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