Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 1 реал 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 1 реал 1813 года M RN - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 1 реал
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (6)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность F
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - July 4, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 20, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе HERVERA - October 26, 2011
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 реал 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Жозефа Бонапарта Монеты Испании 1813 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 1 реал Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск