Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 реал
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1813 года со знаком M RN. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 900 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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