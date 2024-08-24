Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
- Диаметр 15 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 реал
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1812 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Negrini
Дата 1 октября 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность F
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Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
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Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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