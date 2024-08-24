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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 1 реал 1812 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 1 реал 1812 года M AI - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0434 oz) 1,35 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 1 реал
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1812 года со знаком M AI. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 214 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3000 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
1391 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность F
Цена
Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Jesús Vico - November 24, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Negrini - October 1, 2022
Продавец Negrini
Дата 1 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Heritage Eur - May 20, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 20 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе V. GADOURY - October 23, 2021
Продавец V. GADOURY
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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