Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,75 гр
- Чистого серебра (0,0924 oz) 2,875 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 песета
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (168)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1813 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 343 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 14 марта 2024.
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