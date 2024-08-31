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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1812 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 1 песета 1812 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 1 песета 1812 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,75 гр
  • Чистого серебра (0,0924 oz) 2,875 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 1 песета
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1812 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 3812 проданному на аукционе Cayón Subastas за 850 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - July 11, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 1 песета 1812 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 146 EUR
Испания 1 песета 1812 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 1 песета 1812 на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1812 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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