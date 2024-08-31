Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1812 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,75 гр
- Чистого серебра (0,0924 oz) 2,875 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 песета
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (138)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1812 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 3812 проданному на аукционе Cayón Subastas за 850 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 146 EUR
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
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Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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