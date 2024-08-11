Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1811 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,75 гр
- Чистого серебра (0,0924 oz) 2,875 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 1 песета
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1811 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (42)
- Boule (1)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (11)
- CHS Basel Numismatics (1)
- CoinsNB (1)
- DNW (1)
- Herrero (3)
- HERVERA (20)
- ibercoin (10)
- Jean ELSEN (1)
- Jesús Vico (2)
- LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT (1)
- MDC Monaco (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rio de la Plata (2)
- Soler y Llach (26)
- Stephen Album (1)
- Tauler & Fau (5)
- Varesi (1)
- VL Nummus (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность G
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 1 песета 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск