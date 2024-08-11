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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1811 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 1 песета 1811 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 1 песета 1811 года - цена серебряной монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,75 гр
  • Чистого серебра (0,0924 oz) 2,875 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 1 песета
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (133)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1811 года. Это серебряная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 770 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
183 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Испания 1 песета 1811 на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность G
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 16 USD
Испания 1 песета 1811 на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1 песета 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе CoinsNB - September 30, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 30 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность F
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность G
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 1 песета 1811 на аукционе LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT - July 2, 2022
Продавец LA GALERIE DES MONNAIES ANTIQUITÉS NUMISMATIQUE TURQUAT
Дата 2 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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