Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 80 реалов
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1813 года со знаком M RN. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Hess Divo за 6500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
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Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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