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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1813 года M RN (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 80 реалов 1813 года M RN - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 80 реалов 1813 года M RN - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (78)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1813 года со знаком M RN. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Hess Divo за 6500 CHF. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
1026 $
Цена в валюте аукциона 950 EUR
Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
580 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе cgb.fr - July 25, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 25 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе SINCONA - May 17, 2022
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Palombo - December 12, 2020
Продавец Palombo
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Chaponnière - October 18, 2020
Продавец Chaponnière
Дата 18 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1813 M RN на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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