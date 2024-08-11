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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 80 реалов 1812 года M AI - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 80 реалов 1812 года M AI - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1812 года со знаком M AI. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1213 $
Цена в валюте аукциона 1100 CHF
Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Heritage - December 23, 2021
Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Nomisma - December 18, 2021
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе MDC Monaco - December 4, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF30 NGC
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Künker - February 25, 2021
Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе SINCONA - October 20, 2020
Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 80 реалов 1812 M AI на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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