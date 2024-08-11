Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1812 года M AI (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 80 реалов
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1812 года со знаком M AI. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 729 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1753 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 4 декабря 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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