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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

320 реалов 1812 года M RS (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 320 реалов 1812 года M RS - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 320 реалов 1812 года M RS - цена золотой монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Maison Palombo

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 320 реалов
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 320 реалов 1812 года со знаком M RS. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Maison Palombo за 25000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность XF
Цена
8963 $
Цена в валюте аукциона 8100 CHF
Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе MDC Monaco - October 11, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Giquello & Associés - December 5, 2022
Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Tauler & Fau - March 30, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Maître Wattebled - January 27, 2022
Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Nomisma - July 3, 2021
Продавец Nomisma
Дата 3 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Rapp - November 25, 2020
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Nomisma - October 28, 2019
Продавец Nomisma
Дата 28 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Silicua Coins - October 3, 2019
Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 320 реалов 1812 M RS на аукционе Jean ELSEN - March 15, 2019
Продавец Jean ELSEN
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 320 реалов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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