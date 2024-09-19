Испания Период: 1746-1939 1746-1939
320 реалов 1812 года M RS (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Maison Palombo
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 35 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 320 реалов
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 320 реалов 1812 года со знаком M RS. Это золотая монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Maison Palombo за 25000 CHF. Торги состоялись 20 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 11 октября 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Giquello & Associés
Дата 5 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Maître Wattebled
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Nomisma
Дата 28 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 3 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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