Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 8 мараведи
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1813 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2535 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 50 EUR. Торги состоялись 30 июня 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
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Дата 27 апреля 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
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Дата 24 января 2018
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Дата 26 сентября 2017
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Дата 19 сентября 2017
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Дата 18 сентября 2017
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Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
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Где продать?
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