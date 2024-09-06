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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 8 мараведи 1813 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 8 мараведи 1813 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1813
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1813 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 2535 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 50 EUR. Торги состоялись 30 июня 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (22)
  • Cayón (7)
  • Herrero (2)
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  • ibercoin (5)
  • Jesús Vico (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность F
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Cayón - December 20, 2018
Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Cayón - June 12, 2018
Продавец Cayón
Дата 12 июня 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Tauler & Fau - September 26, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе HERVERA - September 19, 2017
Продавец HERVERA
Дата 19 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Soler y Llach - September 18, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 18 сентября 2017
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1813 на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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