Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1812 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 8 мараведи
- Год 1812
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1812 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2020.
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