Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1812 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 8 мараведи 1812 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 8 мараведи 1812 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1812
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1812 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 1587 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 200 EUR. Торги состоялись 16 декабря 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (27)
  • Cayón (7)
  • CoinsNB (1)
  • Herrero (4)
  • HERVERA (11)
  • ibercoin (9)
  • Jesús Vico (9)
  • Monedalia.es (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rhenumis (4)
  • Silicua Coins (3)
  • Soler y Llach (10)
  • Tauler & Fau (11)
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе CoinsNB - June 15, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 15 июня 2024
Сохранность VF
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Rhenumis - January 16, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 16 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность F
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Rhenumis - September 13, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 13 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Silicua Coins - January 27, 2023
Продавец Silicua Coins
Дата 27 января 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Silicua Coins - September 30, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 30 сентября 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Tauler & Fau - June 28, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Tauler & Fau - February 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Tauler & Fau - October 19, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
Цена
Где купить?
Испания 8 мараведи 1812 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность F
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Жозефа Бонапарта Монеты Испании 1812 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 8 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск