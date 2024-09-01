Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1811 года. Без знака монетного двора (Испания, Жозеф Бонапарт)
Разновидность: Без знака монетного двора
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 8 мараведи
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1811 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 190 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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