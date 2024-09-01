Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1811 года. Без знака монетного двора (Испания, Жозеф Бонапарт)

Разновидность: Без знака монетного двора

Аверс монеты - 8 мараведи 1811 года Без знака монетного двора - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 8 мараведи 1811 года Без знака монетного двора - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1811 года. Без знака монетного двора. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 213 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 190 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Jesús Vico (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
228 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Жозефа Бонапарта Монеты Испании 1811 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 8 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск