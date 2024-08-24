Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1811 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 11 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 8 мараведи
- Год 1811
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1811 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 380 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
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- Tauler & Fau (8)
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
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Дата 25 апреля 2023
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Дата 27 января 2022
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Дата 5 октября 2021
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Дата 31 мая 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 24 апреля 2019
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Дата 30 мая 2018
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Где продать?
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