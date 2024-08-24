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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1811 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 8 мараведи 1811 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 8 мараведи 1811 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 11 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1811
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1811 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 212 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 380 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (17)
  • Cayón (7)
  • Herrero (4)
  • HERVERA (6)
  • Nomisma (1)
  • Soler y Llach (8)
  • Tauler & Fau (8)
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность F
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность F
Цена
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Nomisma - December 18, 2019
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Cayón - July 4, 2019
Продавец Cayón
Дата 4 июля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1811 на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2017
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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