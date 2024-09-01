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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 куарто 1814 года (Испания, Жозеф Бонапарт)

Аверс монеты - 2 куарто 1814 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт Реверс монеты - 2 куарто 1814 года - цена монеты - Испания, Жозеф Бонапарт

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Жозеф Бонапарт
  • Номинал 2 куарто
  • Год 1814
  • Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1814 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 575 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
Испания 2 куарто 1814 на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
618 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Испания 2 куарто 1814 на аукционе Herrero - May 28, 2014
Продавец Herrero
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
783 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Испания 2 куарто 1814 на аукционе Aureo & Calicó - October 23, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 2 куарто 1814 на аукционе Aureo & Calicó - October 26, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена
******
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Испания 2 куарто 1814 на аукционе Aureo & Calicó - October 27, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность F
Цена
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Испания 2 куарто 1814 на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2010
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2010
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 куарто 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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