Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 куарто 1814 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 куарто
- Год 1814
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1814 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 661 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 575 EUR. Торги состоялись 28 мая 2014.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (4)
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- Herrero (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 октября 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 октября 2011
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 октября 2010
Сохранность F
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