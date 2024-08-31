Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 куарто 1813 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 куарто
- Год 1813
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1813 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 256 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 325 EUR. Торги состоялись 10 марта 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (15)
- Cayón (3)
- Herrero (2)
- HERVERA (3)
- Numis.be (1)
- Soler y Llach (4)
- Tauler & Fau (4)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 16 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 6 июля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 2 куарто 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск