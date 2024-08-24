Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 куарто 1808 года (Испания, Жозеф Бонапарт)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4 гр
- Диаметр 25 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Жозеф Бонапарт
- Номинал 2 куарто
- Год 1808
- Правитель Жозеф Бонапарт (Король Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (54)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 куарто 1808 года. Это медная монета периода Жозефа Бонапарта. Рекорд цены принадлежит лоту 197 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 460 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2023
Сохранность VF
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS63 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Coinhouse
Дата 29 марта 2020
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 декабря 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 20 декабря 2018
Сохранность F
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Где продать?
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