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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1814 года S CJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1814 года S CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1814 года S CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1814 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе H.D. Rauch за 6500 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Rauch (2)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (1)
Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1536 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Rauch - June 5, 2019
Продавец Rauch
Дата 5 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Rauch - November 10, 2016
Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1814 S CJ на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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