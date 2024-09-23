Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1814 года S CJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1814 года со знаком S CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1848 проданному на аукционе H.D. Rauch за 6500 EUR. Торги состоялись 7 ноября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Cayón (2)
- Rauch (2)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (1)
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
1536 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
851 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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