Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1830 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Soler y Llach S.L.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1830
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1830 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2473 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 22500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (1)
- Soler y Llach (1)
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