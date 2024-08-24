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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1830 года M AJ (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1830 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1830 года M AJ - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Soler y Llach S.L.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1830
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1830 года со знаком M AJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2473 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 22500 EUR. Торги состоялись 27 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (1)
  • Soler y Llach (1)
Испания 8 реалов 1830 M AJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU
Цена
26100 $
Цена в валюте аукциона 22500 EUR
Испания 8 реалов 1830 M AJ на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1830 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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