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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1814 года M GJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1814 года M GJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1814 года M GJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 25, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Heritage - September 21, 2023
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе CNG - August 16, 2023
Продавец CNG
Дата 16 августа 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - May 23, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе MDC Monaco - April 9, 2022
Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1814 M GJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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