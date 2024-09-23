Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1814 года M GJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (120) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1814 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 424 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1400 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
450 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 9 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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