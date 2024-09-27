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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1814 года c CJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1814 года c CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1814 года c CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (121) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1814 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 1633 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 800 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
505 $
Цена в валюте аукциона 5500 NOK
Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Stephen Album - November 8, 2022
Продавец Stephen Album
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Heritage - November 6, 2022
Продавец Heritage
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF45 NGC
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе ibercoin - July 14, 2022
Продавец ibercoin
Дата 14 июля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Tauler & Fau - May 23, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1814 c CJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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