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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1813 года c CJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1813 года c CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1813 года c CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (131)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1813 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 2245 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 650 USD. Торги состоялись 7 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
543 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
478 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Cayón - May 22, 2024
Продавец Cayón
Дата 22 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Heritage - March 3, 2024
Продавец Heritage
Дата 3 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Cayón - March 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе ibercoin - September 27, 2022
Продавец ibercoin
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Silicua Coins - August 26, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе CoinsNB - June 25, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 25 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - May 31, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Tauler & Fau - May 23, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Heritage - May 15, 2022
Продавец Heritage
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1813 c CJ на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 реалов 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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