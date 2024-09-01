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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1812 года c CJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1812 года c CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1812 года c CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1812
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1812 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 381 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 8000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
685 $
Цена в валюте аукциона 650 EUR
Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Jesús Vico - October 4, 2022
Продавец Jesús Vico
Дата 4 октября 2022
Сохранность VF
Цена
307 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Heritage - July 15, 2021
Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Heritage - July 15, 2021
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2021
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность AU
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе HERVERA - July 5, 2011
Продавец HERVERA
Дата 5 июля 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1812 c CJ на аукционе Soler y Llach - July 4, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 4 июля 2011
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1812 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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