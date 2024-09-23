Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1811 года c CJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1811
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Кадис
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1811 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Продавец Heritage
Дата 14 сентября 2017
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 126 USD
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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