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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 реалов 1811 года c CJ "Тип 1809-1830" (Испания, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 реалов 1811 года c CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 реалов 1811 года c CJ "Тип 1809-1830" - цена серебряной монеты - Испания, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,903)
  • Вес 27 гр
  • Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
  • Диаметр 38 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 реалов
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Кадис
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1811 года со знаком c CJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 618 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 23 апреля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
373 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Heritage - September 14, 2017
Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Heritage - September 14, 2017
Продавец Heritage
Дата 14 сентября 2017
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 126 USD
Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе HERVERA - February 23, 2017
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Soler y Llach - February 22, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2016
Сохранность F
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Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Cayón - February 4, 2012
Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Aureo & Calicó - November 29, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Cayón - June 4, 2009
Продавец Cayón
Дата 4 июня 2009
Сохранность VF
Цена
Испания 8 реалов 1811 c CJ на аукционе Cayón - February 5, 2009
Продавец Cayón
Дата 5 февраля 2009
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 реалов 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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