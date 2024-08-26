Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1813 года M GJ "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1813 года со знаком M GJ. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 450 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1900 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Künker
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS62 PCGS
Цена
2092 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 4 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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