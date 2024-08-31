Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 реалов 1813 года M IG "Тип 1812-1814" (Испания, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,903)
- Вес 27 гр
- Чистого серебра (0,7839 oz) 24,381 гр
- Диаметр 38 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 реалов
- Год 1813
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 реалов 1813 года со знаком M IG. Это серебряная монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 872 проданному на аукционе José A. Herrero, S.A. за 2500 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 19 ноября 2019
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 июля 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 9 февраля 2017
Сохранность XF
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Продавец Herrero
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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